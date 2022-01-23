В Карпатах ищут четырех киевских туристов
В субботу вечером спасатели получили сообщение о том, что в районе горы Гимба в Карпатах заблудились четверо столичных лыжников.
Источник: ГСЧС в facebook
Дословно: "Не успели наши закарпатские спасатели буквально 24 часа назад найти двух столичных туристов, заблудившихся в районе горы Гимба, как снова там же ищут заблудших любителей адреналина.
В 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гимба во время катания на лыжах исчезли и не выходят на связь четверо туристов, которые, вероятно, потеряли ориентир и заблудились.
Детали: Как сообщают спасатели, в 21:15 туристы все же вышли на связь и сообщили свои координаты.
Поисковые работы продолжаются, а температура воздуха в районе поиска – около 10 градусов мороза.
Напомним: Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разыскали в высокогорье Карпат травмированного польского туриста, однако его спуск из-за сложных погодных условий отложили.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре и метели.