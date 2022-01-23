Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Карпатах ищут четырех киевских туристов

Воскресенье, 23 января 2022, 03:50
В Карпатах ищут четырех киевских туристов
Карпаты, фото: ГСЧС

В субботу вечером спасатели получили сообщение о том, что в районе горы Гимба в Карпатах заблудились четверо столичных лыжников.

Источник: ГСЧС в facebook

Дословно: "Не успели наши закарпатские спасатели буквально 24 часа назад найти двух столичных туристов, заблудившихся в районе горы Гимба, как снова там же ищут заблудших любителей адреналина.

Реклама:

В 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гимба во время катания на лыжах исчезли и не выходят на связь четверо туристов, которые, вероятно, потеряли ориентир и заблудились.

Детали: Как сообщают спасатели, в 21:15 туристы все же вышли на связь и сообщили свои координаты.

Поисковые работы продолжаются, а температура воздуха в районе поиска – около 10 градусов мороза.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разыскали в высокогорье Карпат травмированного польского туриста, однако его спуск из-за сложных погодных условий отложили.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре и метели.

Украинская правда
Темы: КарпатыпогодаГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Карпаты
Санитарные потери. Как лесничие жонглируют законодательством, чтобы уничтожить последние дикие леса Карпат
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
Из-за аномального потепления в Карпатах проснулся медведь
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: