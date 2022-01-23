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В Карпатах ищут четырех киевских туристов

Воскресенье, 23 января 2022, 04:50
Карпаты, фото: ГСЧС

В субботу вечером спасатели получили сообщение о том, что в районе горы Гимба в Карпатах заблудились четверо столичных лыжников.

Источник: ГСЧС в facebook

Дословно: "Не успели наши закарпатские спасатели буквально 24 часа назад найти двух столичных туристов, заблудившихся в районе горы Гимба, как снова там же ищут заблудших любителей адреналина.

В 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гимба во время катания на лыжах исчезли и не выходят на связь четверо туристов, которые, вероятно, потеряли ориентир и заблудились.

Детали: Как сообщают спасатели, в 21:15 туристы все же вышли на связь и сообщили свои координаты.

Поисковые работы продолжаются, а температура воздуха в районе поиска – около 10 градусов мороза.

Напомним: Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разыскали в высокогорье Карпат травмированного польского туриста, однако его спуск из-за сложных погодных условий отложили.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре и метели.

Украинская правда
Темы: КарпатыпогодаГСЧС


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