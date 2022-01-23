Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории 22 неотведенных "Града"

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на оккупированных территориях вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В частности, по данным Миссии, 22 "Града", размещенные с нарушением линий отвода, были зафиксированы 21 января вблизи н. п. Хрустальный (кол. Красный Луч; 56 км юго-западнее Луганска).

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Напомним: По состоянию на 15 января российские наемники в ОРДЛО разместили 275 единиц военной техники с нарушением линий отвода.

Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы следуют "в Украину".