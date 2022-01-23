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Разведка США подтвердила данные Британии о намерениях Кремля – СМИ

Воскресенье, 23 января 2022, 06:51
Разведка США подтвердила данные Британии о намерениях Кремля – СМИ
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.

Источник: CNN со ссылкой на источники и Белый дом

Детали: Источник, информированный об американской и британской разведке, подтвердил, что США имеют подобные доказательства, как и у Великобритании по поводу "заговора России" установить пророссийского лидера в Украине.

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"Да, мы видели разведывательные данные о том, что Россия ищет способы снизить расходы на длительную затяжную войну (на востоке Украины – ред.). Это включает такие способы как создание дружественного правительства и использование шпионских агентств для расшатывания ситуации", – сказал источник.

Другой источник сообщил, что США "владеют такой же информацией".

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн выразила солидарность с Украиной, сказав, что "заговор" вызывает "глубокую обеспокоенность".

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"Украинский народ имеет суверенное право определять свое будущее, и мы поддерживаем наших демократически избранных партнеров в Украине", - отметила Хорн.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден провел встречу со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "продолжение агрессивных действий России в отношении Украины".

Президент был проинформирован о состоянии военных операций России на границах Украины и "обсудил как постоянные усилия по деэскалации ситуации посредством дипломатии, так и спектр мер сдерживания, которые тесно координируются с союзниками и партнерами, включая текущие поставки помощи по безопасности Украине".

"Президент Байден снова подтвердил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты наложат на Россию быстрые и тяжкие последствия вместе с союзниками и партнерами", – говорится в сообщении Белого дома.

Что предшествовало:Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.

Темы: СШАВеликобританияРосcия
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