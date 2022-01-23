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Загроза Україні з боку РФ: Байден провів нараду по реакції на дії Путіна

Неділя, 23 січня 2022, 13:58
Загроза Україні з боку РФ: Байден провів нараду по реакції на дії Путіна
Джо Байден, фото Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Джо Байден обговорив невпинні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки.

Джерело: Білий дім у Twitter

Деталі: У повідомленні йдеться про те, що Росія стикнеться зі швидкою й серйозною відповіддю у разі початку бойових дій.

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Дослівно: "Він (Байден - УП) підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами зробить так, що для Росії настануть швидкі та суворі наслідки".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України.
  • У Росії вже не вперше пригрозили Україні та Заходу реакцією на неназвані "провокації" на Донбасі "проти російських громадян".

Українська правда
Теми: БайденПутінвійнаРосіяУкраїна
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