Загроза Україні з боку РФ: Байден провів нараду по реакції на дії Путіна

Президент США Джо Байден обговорив невпинні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки.

Джерело: Білий дім у Twitter

Деталі: У повідомленні йдеться про те, що Росія стикнеться зі швидкою й серйозною відповіддю у разі початку бойових дій.

Дослівно: "Він (Байден - УП) підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами зробить так, що для Росії настануть швидкі та суворі наслідки".

Today, President Biden met with his national security team to discuss continued Russian aggressive actions toward Ukraine. He affirmed that if Russia further invades Ukraine, the United States will impose swift and severe consequences on Russia with our Allies and partners. pic.twitter.com/QlAHYgqu1q — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2022

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