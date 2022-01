Угроза Украине со стороны РФ: Байден провел совещание по реакции на действия Путина

Президент США Джо Байден обсудил непрекращающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности.

Источник: Белый дом в Twitter

Детали: В сообщении говорится, что Россия столкнется с быстрым и серьезным ответом в случае войны.

Дословно: "Он (Байден – УП) подтвердил, что если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами сделает так, что для России наступят быстрые и суровые последствия".

Today, President Biden met with his national security team to discuss continued Russian aggressive actions toward Ukraine. He affirmed that if Russia further invades Ukraine, the United States will impose swift and severe consequences on Russia with our Allies and partners. pic.twitter.com/QlAHYgqu1q