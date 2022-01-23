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Угроза Украине со стороны РФ: Байден провел совещание по реакции на действия Путина

Воскресенье, 23 января 2022, 14:58
Джо Байден, фото Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Джо Байден обсудил непрекращающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности.

Источник: Белый дом в Twitter

Детали: В сообщении говорится, что Россия столкнется с быстрым и серьезным ответом в случае войны.

Дословно: "Он (Байден – УП) подтвердил, что если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами сделает так, что для России наступят быстрые и суровые последствия".

Напомним:

  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины.
  • В России уже не первый раз пригрозили Украине и Западу реакцией на неназванные "провокации" на Донбассе "против российских граждан".

Украинская правда
Темы: БайденПутинвойнаРосcияУкраина


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