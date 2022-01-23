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Формування РФ у неділю вже 7 разів порушували "тишу"

Неділя, 23 січня 2022, 18:01
фото пресцентру ООС

У неділю окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню на сході України, з них 6 разів – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Деталі: В напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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