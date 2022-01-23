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Формирования РФ в воскресенье уже 7 раз нарушали "тишину"

Воскресенье, 23 января 2022, 17:01
Формирования РФ в воскресенье уже 7 раз нарушали тишину
фото пресс-центра ООС

В воскресенье оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, из них 6 раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов

Детали: В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

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Вблизи Попасной российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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