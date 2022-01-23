Формирования РФ в воскресенье уже 7 раз нарушали "тишину"
В воскресенье оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, из них 6 раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов
Детали: В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.
Вблизи Попасной российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.