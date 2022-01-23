Визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" буде її виходом з Мінських домовленостей – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що можливе визнання Росією угруповань "ДНР" та "ЛНР" означатиме її повний вихід з Мінських домовленостей.
Джерело: Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода
Дослівно: "Можливе визнання "ЛНР" та "ДНР" Російською Федерацією стане очевидним і повним виходом Росії з Мінських домовленостей".
Деталі: Кулеба наголосив, що Росія є стороною конфлікту і має виконувати частину Мінських домовленостей, починаючи з безпекової частини.
"Зараз абсолютно беззаперечним є факт, що відповідальність за ситуацію і за майбутнє виконання Мінських домовленостей лежить на Російській Федерації", - підкреслив він.
За словами міністра, Україна за останні роки зробила все для того, щоб зміцнити зв’язки з мешканцями окупованих територій, а також для виконання Мінських домовленостей та рішень нормандських самітів.
Передісторія:
- 19 січня депутати КПРФ внесли до Держдуми проєкт звернення до Путіна щодо необхідності визнання державності т.зв. "ЛНР" та "ДНР" та закликали до переговорів із їхніми ватажками для "створення правової основи міждержавних відносин".
- Голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін намагається виправдати ідею офіційного визнання Росією окупованих територій України "республіками" наближенням НАТО і необхідністю забезпечити безпеку "російських громадян та співвітчизників" в ОРДЛО.
- Україна не визнає "самостійність" окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), які в Росії називають "ДНР" та "ЛНР", вважає їх терористичними організаціями та поплічниками РФ в окупації.