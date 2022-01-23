Визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" буде її виходом з Мінських домовленостей – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що можливе визнання Росією угруповань "ДНР" та "ЛНР" означатиме її повний вихід з Мінських домовленостей.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода

Дослівно: "Можливе визнання "ЛНР" та "ДНР" Російською Федерацією стане очевидним і повним виходом Росії з Мінських домовленостей".

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Деталі: Кулеба наголосив, що Росія є стороною конфлікту і має виконувати частину Мінських домовленостей, починаючи з безпекової частини.

"Зараз абсолютно беззаперечним є факт, що відповідальність за ситуацію і за майбутнє виконання Мінських домовленостей лежить на Російській Федерації", - підкреслив він.

За словами міністра, Україна за останні роки зробила все для того, щоб зміцнити зв’язки з мешканцями окупованих територій, а також для виконання Мінських домовленостей та рішень нормандських самітів.

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