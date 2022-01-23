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Признание Россией "ЛНР" и "ДНР" будет ее выходом из Минских договоренностей – Кулеба

Воскресенье, 23 января 2022, 19:16
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возможное признание Россией группировок "ДНР" и "ЛНР" будет означать ее полный выход из Минских договоренностей.

Источник: Кулеба в интервью Радио Свобода

Дословно: "Возможное признание "ЛНР" и "ДНР" Российской Федерацией станет очевидным и полным выходом России из Минских договоренностей".

Детали: Кулеба подчеркнул, что Россия является стороной конфликта и должна выполнять часть Минских договоренностей, начиная с части безопасности.

"Сейчас совершенно бесспорен факт, что ответственность за ситуацию и за будущее выполнение Минских договоренностей лежит на Российской Федерации", - подчеркнул он.

По словам министра, Украина за последние годы сделала все для того, чтобы укрепить связи с жителями оккупированных территорий, а также для выполнения Минских договоренностей и решений нормандских саммитов.

Предыстория:

  • 19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о необходимости признания государственности т.н. "ЛНР" и "ДНР" и призвали к переговорам с их главарями для "создания правовой основы межгосударственных отношений".
  • Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин пытается оправдать идею официального признания Россией оккупированных территорий Украины "республиками" приближением НАТО и необходимостью обеспечить безопасность "российских граждан и соотечественников" в ОРДЛО.
  • Украина не признает "самостоятельность" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые в Россия называют "ДНР" и "ЛНР", считает их террористическими организациями и пособниками РФ в оккупации. 

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияДНРЛНРОРДЛО


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