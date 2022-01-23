Заяви прем’єра Баварії підважують зусилля для запобігання агресії РФ – МЗС
У МЗС вважають, що останні заяви прем’єра німецької землі Баварія Маркуса Зьодера шкодять відносинам України та Німеччини та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді"
Дослівно: "На тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах та поточної безпекової ситуації в Україні особливо розчаровують висловлювання глави баварського уряду і керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера.
Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи".
Деталі: У МЗС нагадали, що Росія прагне саме руйнування єдності у її стримуванні.
"Підігрувати їм в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом", - заявив Ніколенко.
Він підкреслив, що газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей.
"Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія - це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства", - йдеться в коментарі.
Що передувало: Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.
Передісторія:
- Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим, її разом з Грузією не можна приймати в НАТО, та про те, що цілком можна поважати Владіміра Путіна.
- Після розголосу скандалу Кай-Ахім Шенбах втратив свою посаду командувача ВМС Німеччини.