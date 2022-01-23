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Заяви прем’єра Баварії підважують зусилля для запобігання агресії РФ – МЗС

Неділя, 23 січня 2022, 19:55
Олег Ніколенко, фото МЗС

У МЗС вважають, що останні заяви прем’єра німецької землі Баварія Маркуса Зьодера шкодять відносинам України та Німеччини та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "На тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах та поточної безпекової ситуації в Україні особливо розчаровують висловлювання глави баварського уряду і керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера.

Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи".

Деталі: У МЗС нагадали, що Росія прагне саме руйнування єдності у її стримуванні.

"Підігрувати їм в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом", - заявив Ніколенко.

Він підкреслив, що газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей.

"Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія - це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства", - йдеться в коментарі.

Що передувало: Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Передісторія:

  • Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим, її разом з Грузією не можна приймати в НАТО, та про те, що цілком можна поважати Владіміра Путіна.
  • Після розголосу скандалу Кай-Ахім Шенбах втратив свою посаду командувача ВМС Німеччини.

Українська правда
Теми: НімеччинаМЗС
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