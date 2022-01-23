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Заявления премьера Баварии подрывают усилия для предотвращения агрессии РФ – МИД

Воскресенье, 23 января 2022, 19:55
Олег Николенко, фото МИД

В МИД считают, что последние заявления премьера немецкой земли Бавария Маркуса Зедера вредят отношениям Украины и Германии и подрывают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "На фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зодера.

Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подрывают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы".

Детали: В МИД напомнили, что Россия стремится именно к разрушению единства в его сдерживании.

"Подыгрывать им в этом значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", - заявил Николенко.

Он подчеркнул, что газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия – это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля в отношении Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации немецкого общества", - говорится в комментарии.

Что предшествовало: Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался против жестких антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы. Он добавил, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Предыстория:

  • Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым, ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО, и о том, что вполне можно уважать Владимира Путина.
  • После огласки скандала Кай-Ахим Шенбах лишился своего поста командующего ВМС Германии.

Украинская правда
Темы: ГерманияМИД


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