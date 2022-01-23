В Украину прибыло еще 80 тонн оружия от США

В Украину прибыла вторая часть военной помощи от США.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds Реклама: January 23, 2022

Дословно: "Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец".

Детали: Резников добавил, что груз прибыл под надежной охраной.

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Что предшествовало: В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов.

Штаты выделили Украине 200 млн долларов дополнительной помощи. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который Украина получила в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное.