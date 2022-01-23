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В Украину прибыло еще 80 тонн оружия от США

Воскресенье, 23 января 2022, 21:57
фото из Twitter Резникова

В Украину прибыла вторая часть военной помощи от США.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

Дословно: "Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец".

Детали: Резников добавил, что груз прибыл под надежной охраной.

Что предшествовало: В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов.

Штаты выделили Украине 200 млн долларов дополнительной помощи. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который Украина получила в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное.

Темы: СШАоружиеРезников


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