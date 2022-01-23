Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украину прибыло еще 80 тонн оружия от США

Воскресенье, 23 января 2022, 20:57
В Украину прибыло еще 80 тонн оружия от США
фото из Twitter Резникова

В Украину прибыла вторая часть военной помощи от США.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

Дословно: "Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец".

Детали: Резников добавил, что груз прибыл под надежной охраной.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов.

Штаты выделили Украине 200 млн долларов дополнительной помощи. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который Украина получила в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное.

Темы: СШАоружиеРезников
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: