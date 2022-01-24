Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко обещает стянуть на границу с Украиной "целый контингент"

Понедельник, 24 января 2022, 10:42
Лукашенко обещает стянуть на границу с Украиной целый контингент
ЛУКАШЕНКО, ФОТО BELTA/AFP/GETTY IMAGES

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отправит на границу с Украиной "целый контингент беларусской армии", потому что якобы "украинцы начали стягивать туда войска".

Источник: Лукашенко на встрече с главой Госпогранкомитета Беларуси

Детали: Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия якобы "давно объявили" о планах провести совместное учение на границе с Украиной.

Реклама:

Прямая речь Лукашенко: "Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу.

А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины.

Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Лукашенко заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины".
  • Служба безопасности Украины отмечает манипулятивность и провокативность заявления Лукашенко.
  • Лукашенко говорит, что союзное государство "не хочет войны", но если кто-то его "будет дергать, вводить санкции или запугивать", то "мало не покажется", поскольку, по его словам, они непобедимы.

Роман Петренко, УП
Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Более половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину
Кличко собирает Ассоциацию городов, чтобы подготовиться к возможному вторжению России
Почти половина украинцев видят реальную угрозу вторжения РФ, однако так было и раньше
Зеленский призвал разведку к действиям на опережение
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: