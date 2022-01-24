Лукашенко обещает стянуть на границу с Украиной "целый контингент"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отправит на границу с Украиной "целый контингент беларусской армии", потому что якобы "украинцы начали стягивать туда войска".
Источник: Лукашенко на встрече с главой Госпогранкомитета Беларуси
Детали: Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия якобы "давно объявили" о планах провести совместное учение на границе с Украиной.
Прямая речь Лукашенко: "Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу.
А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины.
Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем".
Напомним:
- Лукашенко заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины".
- Служба безопасности Украины отмечает манипулятивность и провокативность заявления Лукашенко.
- Лукашенко говорит, что союзное государство "не хочет войны", но если кто-то его "будет дергать, вводить санкции или запугивать", то "мало не покажется", поскольку, по его словам, они непобедимы.