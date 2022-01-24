Лукашенко обещает стянуть на границу с Украиной "целый контингент"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отправит на границу с Украиной "целый контингент беларусской армии", потому что якобы "украинцы начали стягивать туда войска".

Источник: Лукашенко на встрече с главой Госпогранкомитета Беларуси

Детали: Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия якобы "давно объявили" о планах провести совместное учение на границе с Украиной.

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Прямая речь Лукашенко: "Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу.

А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины.

Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем".

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