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Австралія попросила своїх дипломатів вивезти сім'ї з України

Понеділок, 24 січня 2022, 13:53
Фото: UBR.ua

Австралійська влада на фоні небезпеки вторгнення зі сторони Росії в Україну закликала своїх громадян уникати поїздок до України і почала відкликати членів сімей своїх дипломатів.

Джерело: SMH із посиланням на заяву уряду Австралії

Деталі: Федеральний уряд наказав австралійцям в Україні "виїхати зараз" через ситуацію з безпекою, а також почав відкликати членів сімей австралійських дипломатів, які базуються в Києві.

Також уряд Австралії в понеділок оприлюднив попередження "не подорожувати" до України.

Видання, спираючись на власні джерела, вказує, що в Україні проживає 1400 австралійців. Проте австралійський уряд не підтвердив цю цифру. Він заявив, що члени сімей австралійських дипломатів планують виїхати з Києва.

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Що цьому передувало:

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відправить на кордон із Україною "цілий контингент білоруської армії", бо нібито "українці почали стягувати туди війська".
  • Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.
  • Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.
  • Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.
  • У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін. 

Теми: АвстраліяУкраїнаРосіядипломатичні відносини
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