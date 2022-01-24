Австралія попросила своїх дипломатів вивезти сім'ї з України

Австралійська влада на фоні небезпеки вторгнення зі сторони Росії в Україну закликала своїх громадян уникати поїздок до України і почала відкликати членів сімей своїх дипломатів.

Джерело: SMH із посиланням на заяву уряду Австралії

Деталі: Федеральний уряд наказав австралійцям в Україні "виїхати зараз" через ситуацію з безпекою, а також почав відкликати членів сімей австралійських дипломатів, які базуються в Києві.

Також уряд Австралії в понеділок оприлюднив попередження "не подорожувати" до України.

Видання, спираючись на власні джерела, вказує, що в Україні проживає 1400 австралійців. Проте австралійський уряд не підтвердив цю цифру. Він заявив, що члени сімей австралійських дипломатів планують виїхати з Києва.

Читайте також: Які перспективи великої війни в Україні?

Що цьому передувало: