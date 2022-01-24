Австралия попросила своих дипломатов вывезти семьи из Украины

Австралия на фоне опасности вторжения со стороны России в Украину призвали своих граждан избегать поездок в Украину и начала отзыв членов семей своих дипломатов.

Источник: SMH со ссылкой на заявление правительства Австралии

Детали: Федеральное правительство приказало австралийцам в Украине "уехать сейчас" из-за ситуации с безопасностью, а также начало отзывать членов семей австралийских дипломатов, базирующихся в Киеве.

Также правительство Австралии в понедельник обнародовало предупреждение "не путешествовать" в Украину.

Издание, опираясь на собственные источники, указывает, что в Украине проживает 1400 австралийцев. Однако австралийское правительство не подтвердило эту цифру. Там заявили, что члены семей австралийских дипломатов планируют уехать из Киева.

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