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Австралия попросила своих дипломатов вывезти семьи из Украины

Понедельник, 24 января 2022, 12:53
Австралия попросила своих дипломатов вывезти семьи из Украины
Фото: UBR.ua

Австралия на фоне опасности вторжения со стороны России в Украину призвали своих граждан избегать поездок в Украину и начала отзыв членов семей своих дипломатов.

Источник: SMH со ссылкой на заявление правительства Австралии

Детали: Федеральное правительство приказало австралийцам в Украине "уехать сейчас" из-за ситуации с безопасностью, а также начало отзывать членов семей австралийских дипломатов, базирующихся в Киеве.

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Также правительство Австралии в понедельник обнародовало предупреждение "не путешествовать" в Украину.

Издание, опираясь на собственные источники, указывает, что в Украине проживает 1400 австралийцев. Однако австралийское правительство не подтвердило эту цифру. Там заявили, что члены семей австралийских дипломатов планируют уехать из Киева.

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Что этому предшествовало:

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отправит на границу с Украиной "целый контингент белорусской армии", потому что якобы "украинцы начали стягивать туда войска".
  • Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России.
  • Европейский Союз не видит причин эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.
  • Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.
  • В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и заметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Темы: АвстралияУкраинаРосcиядипломатические отношения
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