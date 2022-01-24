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Стефанчук розповів, що Зеленський хоче на день народження

Понеділок, 24 січня 2022, 15:03
Володимир Зеленський у Верховній Раді, фото Дмитра Ларіна, УП

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук припускає, що президент Володимир Зеленський не буде приймати подарунки до свого дня народження, а запропонує друзям зробити пожертви на благодійність.

Джерело: Стефанчук на брифінгу після погоджувальної ради парламенту

Пряма мова "День народження завтра буде. Наскільки я знаю, – попередньо таке говорили, – що Володимир Олександрович оголосив, що він не буде приймати ніяких подарунків, а дасть номер благодійності, на яку хто бажає – може перекинути свої кошти. 

Це така попередня версія. Якщо це буде, я, безперечно, долучуся до цієї благодійної акції". 

Деталі: Спікера питали, чи запросили його на святкування дня народження Зеленського і чи вигадав він, що подарувати президенту. 

Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року, у 2022-му йому виповнюється 44 роки. 

Нагадаємо: У перший рік президентства, в січні 2020 року, Володимира Зеленського вітали з днем народження в Офісі президента: на маленькому бенкеті були присутні всі члени уряду, керівники парламенту та фракції "Слуга народу", а першим тост говорив тодішній голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

У 2021 році журналісти дізналися, що Зеленський святкував день народження попри карантинні обмеження: 29 січня він влаштував вечірку у київській квартирі співвласника студії "Квартал-95" Тимура Міндіча, який також є бізнеспартнером Ігоря Коломойського.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийСтефанчуксвяткування
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