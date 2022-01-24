Стефанчук рассказал, что Зеленский хочет на день рождения

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает, что президент Владимир Зеленский не будет принимать подарки к своему дню рождения, а предложит друзьям сделать пожертвования на благотворительность.

Источник: Стефанчук на брифинге после согласительного совета парламента

Прямая речь "День рождения завтра будет. Насколько я знаю, – предварительно такое говорили, – что Владимир Александрович объявил, что он не будет принимать никаких подарков, а даст номер благотворительности, на которую кто желает – может перебросить свои средства.

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Это такая предварительная версия. Если это будет, я, безусловно, присоединюсь к этой благотворительной акции".

Детали: Спикера спрашивали, пригласили ли его на празднование дня рождения Зеленского и придумал ли он, что подарить президенту.

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года, в 2022-м ему исполняется 44 года.

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Напомним: В первый год президентства, в январе 2020 года, Владимира Зеленского поздравляли с днем рождения в Офисе президента: на маленьком пиршестве присутствовали все члены правительства, руководители парламента и фракции "Слуга народа", а первым тост говорил тогдашний глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В 2021 году журналисты узнали, что Зеленский праздновал день рождения, несмотря на карантинные ограничения: 29 января он устроил вечеринку в киевской квартире совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича, который также является бизнеспартнером Игоря Коломойского.