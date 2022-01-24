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Кличко збирає Асоціацію міст, щоб підготуватись до можливого вторгнення Росії

Понеділок, 24 січня 2022, 16:00
ФОТО: КЛИЧКО В INSTARGRAM

Мер Києва збирає правління Асоціації міст України, аби обговорити заходи з організації територіальної оборони в областях на випадок російського наступу.

Джерело: голова Асоціації Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Як голова Асоціації міст України, від імені АМУ хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом - уся Україна!

Окрім Харківщини прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина та деякі інші регіони, що межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності – це питання безпеки й усіх інших регіонів України.

Тому я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка".

Деталі: Кличко повідомив, що засідання відбудеться 28 січня в Києві.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.
  • Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист свого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці. Мер запевняє, що місто готове дати "тверду відсіч потенційному загарбникові", оскільки "всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, є".

Українська правда
Теми: Віталій КличкоРосія
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