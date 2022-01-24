Кличко собирает Ассоциацию городов, чтобы подготовиться к возможному вторжению России
Мэр Киева собирает правление Ассоциации городов Украины, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны в областях на случай российского наступления.
Источник: глава Ассоциации Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Как председатель Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковщине поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина!
Кроме Харьковщины, пограничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины.
Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и города".
Детали: Кличко сообщил, что заседание состоится 28 января в Киеве.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский считает, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом крупномасштабной войны.
- Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским, и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы. Мэр уверяет, что город готов дать "твердый отпор потенциальному захватчику", поскольку "все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, есть".