Кличко собирает Ассоциацию городов, чтобы подготовиться к возможному вторжению России

Мэр Киева собирает правление Ассоциации городов Украины, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны в областях на случай российского наступления.

Источник: глава Ассоциации Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Как председатель Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковщине поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина!

Кроме Харьковщины, пограничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины.

Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и города".

Детали: Кличко сообщил, что заседание состоится 28 января в Киеве.

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