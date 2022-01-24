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Кличко собирает Ассоциацию городов, чтобы подготовиться к возможному вторжению России

Понедельник, 24 января 2022, 16:00
ФОТО: КЛИЧКО В INSTARGRAM

Мэр Киева собирает правление Ассоциации городов Украины, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны в областях на случай российского наступления.

Источник: глава Ассоциации Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Как председатель Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковщине поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина!

Кроме Харьковщины, пограничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины.

Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и города".

Детали: Кличко сообщил, что заседание состоится 28 января в Киеве.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский считает, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом крупномасштабной войны.
  • Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским, и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.  Мэр уверяет, что город готов дать "твердый отпор потенциальному захватчику", поскольку "все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, есть".

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоРосcия


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