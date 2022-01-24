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Хабар в Офісі генпрокурора: начальнику відділу встановили заставу в 1 млн грн

Понеділок, 24 січня 2022, 16:33
Фото НАБУ

Вищий антикорупційний суд застосував до начальника одного з відділів Офісу генпрокурора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 мільйон 42 тисячі 20 гривень .

Джерело: Вищий антикорупційний суд, джерело "Української правди", "Слово і діло"

Деталі: За даними УП, йдеться про начальника відділу Офісу генпрокурора Олега Гальченка-Авілова.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначив йому заставу 21 січня.  

Внести кошти на рахунок суду треба не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу.

За умови внесення коштів, Гальченко-Авілов має здати закордонні паспорти і носити електронний браслет, прибувати на першу вимогу, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками.

Строк дії обов’язків – до 13 березня 2022 року, як і у спільника Гальченко-Авілова – його заступника Захара Антипова.

Начальника відділу Офісу генпрокурора підозрюють за ч. 4 ст. 27 ККУ (підбурювання до злочину) та ч. 4 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка чи надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди у своїх інтересах) 

За версією слідства, чиновники ОГП підбурили бізнесмена дати хабар нібито керівництву Офісу генпрокурора за ухвалення рішення про повернення 4 дорогих авто, вилучених при обшукках (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), і подальше закриття кримінального провадження. 

Кошти мали бути передані працівникам прокуратури із залученням посередника, проте вони залишили їх у себе.

Передісторія: 

  • 13 січня стало відомо, що детективи НАБУ викрили заступника начальника одного з відділів Офісу генпрокурора Захара Антипова на шахрайстві та вимаганні 150 тисяч доларів ((більше 4 мільйонів гривень) від бізнесмена за вирішення проблем із вилученим майном і відкритим провадженням. 
  • 14 січня слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 2 млн. 471 тис. грн.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурорахабарАнтикорупційний суд
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