Взятка в Офисе генпрокурора: начальнику отдела установили залог в 1 млн грн
Высший антикоррупционный суд применил к начальнику одного из отделов Офиса генпрокурора меру пресечения в виде залога в размере 1 миллион 42 тысячи 20 гривен.
Источник: Высший антикоррупционный суд, источник "Украинской правды", "Слово и дело"
Детали: По данным УП, речь идет о начальнике отдела Офиса генпрокурора Олеге Гальченко-Авилове.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) назначил ему залог 21 января.
Средства на счет суда надо внести не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения.
При условии внесения средств, Гальченко-Авилов должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет, прибывать по первому требованию, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями.
Срок действия обязанностей – до 13 марта 2022 года, как и у сообщника Гальченко-Авилова – его заместителя Захара Антипова.
Начальник отдела Офиса генпрокурора подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 27 УКУ (подстрекательство к преступлению) и ч. 4 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или дача должностному лицу, занимающему особо ответственное положение,неправомерной выгоды в своих интересах)
По версии следствия, чиновники ОГП подстрекали бизнесмена дать взятку якобы руководству Офиса генпрокурора за принятие решения о возвращении 4 дорогих авто, изъятых при обысках (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), и дальнейшее закрытие уголовного производства.
Денежные средства должны были передаваться работникам прокуратуры с привлечением посредника, однако они оставили их у себя.
Предыстория:
- 13 января стало известно, что детективы НАБУ уличили заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора Захара Антипова в мошенничестве и вымогательстве 150 тысяч долларов (более 4 миллионов гривен) от бизнесмена за решение проблем с изъятым имуществом и открытым производством.
- 14 января следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 2 млн. 471 тыс. грн.