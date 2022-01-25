Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глав РГА в Киеве сможет предлагать не Кличко, а Шмигаль — Кабмин одобрил постановление

Вторник, 25 января 2022, 04:41

Правительство изменило порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве – отныне их кандидатуры будет предлагать не глава КГГА, а премьер-министр.

Источник: изменения, введенные постановлением правительства №43

Дословно: "Председатель областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в  Киеве и в Севастополе госадминистрации назначается на должность и отстраняется от должности президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины".

Реклама:

Напомним:

  • Конфликт Банковой и городского головы Киева Виталия Кличко длится довольно давно с периодическими обострениями.
  • В апреле между Кличко и премьер-министром Денисом Шмигалем вспыхнул конфликт после того, как Кличко призвал правительство объявить общенациональный локдаун. Шмигаль ответил отказом на предложение мэра и назвал это политическим пиаром, и предложил уволиться.

Знать больше: Киев мой! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КиевВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: