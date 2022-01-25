Глав РГА в Киеве сможет предлагать не Кличко, а Шмигаль — Кабмин одобрил постановление
Вторник, 25 января 2022, 05:41
Правительство изменило порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве – отныне их кандидатуры будет предлагать не глава КГГА, а премьер-министр.
Источник: изменения, введенные постановлением правительства №43
Дословно: "Председатель областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в Киеве и в Севастополе госадминистрации назначается на должность и отстраняется от должности президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины".
Напомним:
- Конфликт Банковой и городского головы Киева Виталия Кличко длится довольно давно с периодическими обострениями.
- В апреле между Кличко и премьер-министром Денисом Шмигалем вспыхнул конфликт после того, как Кличко призвал правительство объявить общенациональный локдаун. Шмигаль ответил отказом на предложение мэра и назвал это политическим пиаром, и предложил уволиться.
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