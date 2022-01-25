"Почервоніла" ще одна область
Вівторок, 25 січня 2022, 10:14
Рівненську область оголосили "червоною" карантинною зоною, епідемічні обмеження запрацюють з 27 січня.
Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram
Пряма мова Немчінова: "Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області".
Згідно з даними МОЗ, в Україні вже чотирнадцять областей перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки.
Нагадаємо: "Червоний" рівень епідемічної небезпеки запровадили в Івано-Франківській області з 24 січня.
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Українська правда