"Покраснела" еще одна область
Вторник, 25 января 2022, 10:14
Ровенскую область объявили "красной" карантинной зоной, эпидемические ограничения заработают с 27 января.
Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram
Прямая речь Немчинова: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области".
Согласно данным Минздрава, в Украине уже четырнадцать областей находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности.
Напомним: "Красный" уровень эпидемической опасности ввели в Ивано-Франковской области с 24 января.
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Украинская правда