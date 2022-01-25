"Покраснела" еще одна область

Ровенскую область объявили "красной" карантинной зоной, эпидемические ограничения заработают с 27 января.

Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь Немчинова: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области".

Согласно данным Минздрава, в Украине уже четырнадцать областей находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

Напомним: "Красный" уровень эпидемической опасности ввели в Ивано-Франковской области с 24 января.