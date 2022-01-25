Система оповіщення була зроблена за часів Радянського Союзу – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що система оповіщення, яку в Україні могли б задіяти в разі нападу Росії, була створена ще за часів СРСР.

Джерело: Резніков у коментарі "Українській правді" у Верховній Раді

Пряма мова: "Вона є, вона технічно є – зроблена ще за старих радянських часів. Але вторгнення не буде, все буде добре".

Деталі: На запитання, яка це система оповіщення, Резніков не відповів.

Напередодні секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що в разі нападу Росії на Україну громадян поінформують через систему оповіщення.

Довідка: Підпункт 39 пункту 1 статті 2 Кодексу цивільного захисту України мовить, що система оповіщення – це комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв’язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайних ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення.

Повідомлення, зокрема, можуть передаватися певними телеканалами та по радіо.