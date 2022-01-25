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Система оповещения была сделана во времена Советского Союза – Резников

Вторник, 25 января 2022, 11:26
Алексей Резников, фото с сайта Минобороны

Министр обороны Алексей Резников пояснил, что система оповещения, которую в Украине могли бы задействовать в случае нападения России, была создана еще при СССР.

Источник: Резников в комментарии "Украинской правде" в Верховной Раде

Прямая речь: "Она есть, она технически есть – сделана еще в старые советские времена. Но вторжения не будет, все будет хорошо".

Детали: На вопрос, какая это система оповещения, Резников не ответил.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в случае нападения России на Украину граждан проинформируют через систему оповещения.

Справка: Подпункт 39 пункта 1 статьи 2 Кодекса гражданской защиты Украины гласит, что система оповещения – это комплекс организационно-технических мероприятий, аппаратуры и технических средств оповещения, аппаратуры, средств и каналов связи, предназначенных для своевременного донесения сигналов и информации о возникновении чрезвычайных ситуаций. ситуаций к центральным и местным органам исполнительной власти, предприятиям, учреждениям, организациям и населению.

Сообщения, в частности, могут передаваться по определенным телеканалам и по радио.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП
Темы: РезниковвойнаРосcия


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