Система оповещения была сделана во времена Советского Союза – Резников

Министр обороны Алексей Резников пояснил, что система оповещения, которую в Украине могли бы задействовать в случае нападения России, была создана еще при СССР.

Источник: Резников в комментарии "Украинской правде" в Верховной Раде

Прямая речь: "Она есть, она технически есть – сделана еще в старые советские времена. Но вторжения не будет, все будет хорошо".

Детали: На вопрос, какая это система оповещения, Резников не ответил.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в случае нападения России на Украину граждан проинформируют через систему оповещения.

Справка: Подпункт 39 пункта 1 статьи 2 Кодекса гражданской защиты Украины гласит, что система оповещения – это комплекс организационно-технических мероприятий, аппаратуры и технических средств оповещения, аппаратуры, средств и каналов связи, предназначенных для своевременного донесения сигналов и информации о возникновении чрезвычайных ситуаций. ситуаций к центральным и местным органам исполнительной власти, предприятиям, учреждениям, организациям и населению.

Сообщения, в частности, могут передаваться по определенным телеканалам и по радио.