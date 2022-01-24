У разі вторгнення Росії спрацює система оповіщення – секретар РНБО
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що в разі нового нападу Росії на Україну громадян поінформують через систему оповіщення.
Джерело: Данілов на брифінгу після засідання Радбезу
Пряма мова: "Ми не бачимо жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично (…).
У разі необхідності у нас є система оповіщення, ми нічого приховувати не будемо. Ви бачите, що ми всі процеси виносимо на ваш розсуд".
Деталі: Данілов зазначив, що з 30 жовтня 2021 року західні ЗМІ публікують дані про нарощування військової міці Росією біля кордонів України, але багато інформації не підтверджується.
Журналіст перепитав, чи планується роз'яснювальна робота з населенням, як себе поводити в разі нападу, чи проводять профілактичні огляди захисних споруд, бомбосховищ та системи оповіщення. Данілов чітко не відповів.
Але секретар РНБО заперечив, що система оповіщення – це, як колись, "рупор на все місто звучить", як сказав журналіст.
Пряма мова Данілова: "У нас є система оповіщення, яка працює зовсім в інший спосіб, а не так, як Ви кажете. У разі необхідності… вона знаходиться в абсолютно робочому стані. Як вона перевіряється? Фахівці постійно цим питанням займаються.
У нас немає великого бажання роздмухувати цю ситуацію і лякати наше суспільство".
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Передісторія:
- 19 січня президент Володимир Зеленський закликав громадян України не панікувати і не скуповувати продукти через можливе повномасштабне вторгнення Росії.
- Водночас, в інтерв’ю "The Washington Post" Зеленський припустив, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення, – і це буде початком великомасштабної війни.
- Низка країн підготували своїх дипломатів до евакуації з Києва в разі загострення ситуації, зокрема США, Велика Британія, Німеччина.