Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський прийшов у коментарі до свого відео і заявив, що Харків ніколи не окупують

Вівторок, 25 січня 2022, 14:03
Зеленський прийшов у коментарі до свого відео і заявив, що Харків ніколи не окупують
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, після слів про можливе захоплення Росією Харкова, в коментарях на своїй Instagram-сторінці заявив, що це місто ніколи не буде окуповане.

Джерело: коментар Зеленського під відео, розміщеному в Instagram

Деталі: В коментарях під відео користувач написав: "Харків має надію. Харків – це Україна і не хоче бути окупованим Росією". На цю фразу відреагував Зеленський.   

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "І не буде ніколи окупованим! Ніколи!!! Бо Харків – це наше місто з нашими крутими людьми!!!".    

 
скріншот

Що цьому передувало:

  • Раніше Зеленський в інтерв’ю The Washington Post висловив думку, що Росія може почати вторгнення у великі українські міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.
  • Харківський міський голова Ігор Терехов згодом заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист свого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ЗеленськийХарківРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: