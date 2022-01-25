Зеленський прийшов у коментарі до свого відео і заявив, що Харків ніколи не окупують

Президент Володимир Зеленський, після слів про можливе захоплення Росією Харкова, в коментарях на своїй Instagram-сторінці заявив, що це місто ніколи не буде окуповане.

Джерело: коментар Зеленського під відео, розміщеному в Instagram

Деталі: В коментарях під відео користувач написав: "Харків має надію. Харків – це Україна і не хоче бути окупованим Росією". На цю фразу відреагував Зеленський.

Пряма мова Зеленського: "І не буде ніколи окупованим! Ніколи!!! Бо Харків – це наше місто з нашими крутими людьми!!!".

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Що цьому передувало: