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Зеленський прийшов у коментарі до свого відео і заявив, що Харків ніколи не окупують

Вівторок, 25 січня 2022, 15:03
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, після слів про можливе захоплення Росією Харкова, в коментарях на своїй Instagram-сторінці заявив, що це місто ніколи не буде окуповане.

Джерело: коментар Зеленського під відео, розміщеному в Instagram

Деталі: В коментарях під відео користувач написав: "Харків має надію. Харків – це Україна і не хоче бути окупованим Росією". На цю фразу відреагував Зеленський.   

Пряма мова Зеленського: "І не буде ніколи окупованим! Ніколи!!! Бо Харків – це наше місто з нашими крутими людьми!!!".    

 
скріншот

Що цьому передувало:

  • Раніше Зеленський в інтерв’ю The Washington Post висловив думку, що Росія може почати вторгнення у великі українські міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.
  • Харківський міський голова Ігор Терехов згодом заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист свого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці.

Українська правда
Теми: ЗеленськийХарківРосія
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