Зеленский пришел в комментарии к своему видео и заявил, что Харьков никогда не оккупируют

Президент Владимир Зеленский, после слов о возможном захвате Россией Харькова, в комментариях на своей Instagram-странице заявил, что этот город никогда не будет оккупирован.

Источник: комментарий Зеленского под видео, размещенном в Instagram

Детали: В комментариях под видео пользователь написал: "Харьков надеется. Харьков – это Украина и не хочет быть оккупированным Россией". На эту фразу отреагировал Зеленский.

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Прямая речь Зеленского: "И не будет никогда оккупирован!! Никогда! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми!!!".

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Что этому предшествовало:

Ранее Зеленский в интервью The Washington Post выразил мнение, что Россия может начать вторжение в крупные украинские города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения и это будет началом крупномасштабной войны.

Харьковский городской голова Игорь Терехов позже заявил, что Харьков был и будет украинским и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.