Зеленский пришел в комментарии к своему видео и заявил, что Харьков никогда не оккупируют

Президент Владимир Зеленский, после слов о возможном захвате Россией Харькова, в комментариях на своей Instagram-странице заявил, что этот город никогда не будет оккупирован.

Источник: комментарий Зеленского под видео, размещенном в Instagram

Детали: В комментариях под видео пользователь написал: "Харьков надеется. Харьков – это Украина и не хочет быть оккупированным Россией". На эту фразу отреагировал Зеленский.

Прямая речь Зеленского: "И не будет никогда оккупирован!! Никогда! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми!!!".

скриншот

Что этому предшествовало: