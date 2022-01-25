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Зеленский пришел в комментарии к своему видео и заявил, что Харьков никогда не оккупируют

Вторник, 25 января 2022, 15:03
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, после слов о возможном захвате Россией Харькова, в комментариях на своей Instagram-странице заявил, что этот город никогда не будет оккупирован.

Источник: комментарий Зеленского под видео, размещенном в Instagram

Детали: В комментариях под видео пользователь написал: "Харьков надеется. Харьков – это Украина и не хочет быть оккупированным Россией". На эту фразу отреагировал Зеленский.

Прямая речь Зеленского: "И не будет никогда оккупирован!! Никогда! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми!!!".

 
скриншот

Что этому предшествовало:

  • Ранее Зеленский в интервью The Washington Post выразил мнение, что Россия может начать вторжение в крупные украинские города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения и это будет началом крупномасштабной войны.
  • Харьковский городской голова Игорь Терехов позже заявил, что Харьков был и будет украинским и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийХарьковРосcия


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