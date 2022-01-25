Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канада вивозить сім'ї дипломатів з України – ЗМІ

Вівторок, 25 січня 2022, 15:45
фото: pixabay

У Канаді закликали своїх громадян уникати поїздок в Україну та залишити країну сім'ям дипломатів через побоювання нападу з боку Росії.

Джерело: сайт уряду Канади, theglobeandmail

Дослівно уряд Канади: "Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через загрози з боку Росії і нарощування військової присутності в країні і навколо неї.

Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною".

Деталі: Місцеве видання також повідомило з посиланням на джерела, що влада Канади наказала сім'ям дипломатичного персоналу залишити Україну через побоювання нападу з боку РФ.

Крім того, в уряді Канади закликають своїх громадян уникати будь-яких поїздок в окупований Росією Крим та на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.

Передісторія: 

  • На тлі інформації про загрозу нового вторгнення Росія в Україну частина європейських партнерів, США заявили про евакуацію сімей своїх дипломатів або співробітників представництв. 
  • Зокрема, Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей.
  • 23 січня Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд американських держслужбовців та зобов’язав виїхати членів їхніх родин із посольства у Києві. Це розпорядження буде переглянуто не пізніше, ніж за 30 днів.

Українська правда
Теми: КанадаУкраїнаРосіязброя
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко: 2022 може стати останнім роком пандемії COVID-19

відеоАпеляцію щодо Порошенка перенесли

аудіоСБУ оприлюднила докази планування терактів в Одесі російським агентом

У Києві рекордна кількість хворих на коронавірус – найбільше за рік

Бренсон закликав світових бізнесменів об'єднатися проти Росії заради України

фотоДБР проводить обшуки у нардепа з об'єднання Разумкова

Усі новини...
Канада
Хакери атакували МЗС Канади
Інфляція в Канаді зросла до 30-річного максимуму
Канада, ймовірно, надасть Україні зброю для загонів тероборони - ЗМІ
Останні новини
12:16
На 30% менше смертей: Ляшко розповів, чого очікувати від нового піку COVID-19
12:11
Війська Росії в Білорусі схожі на окупаційні і більше загрожують Мінську – Резніков
12:07
В ЄС помітили зміни у роспропаганді щодо України: діє як перед анексією
12:06
У Києві затримали шпигуна підконтрольних Кремлю бойовиків
12:03
В МЗС відповіли Угорщині на заяви, що їй важко підтримувати Київ через "утиски нацменшин"
12:01
Україна вимагає від державного мовника Чорногорії видалити новину про "напад на ЛНР"
11:48
Ляшко: 2022 може стати останнім роком пандемії COVID-19
11:42
фото, відео Чеські активісти "поховали" Північний потік-2 перед посольством Німеччини у Празі
11:39
Курс валют на 28 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:38
Резніков лякає Німеччину відновленням НДР і Берлінської стіни після поступок Росії
Усі новини...