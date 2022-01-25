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Канада вивозить сім'ї дипломатів з України – ЗМІ

Вівторок, 25 січня 2022, 14:45
Канада вивозить сім'ї дипломатів з України – ЗМІ
фото: pixabay

У Канаді закликали своїх громадян уникати поїздок в Україну та залишити країну сім'ям дипломатів через побоювання нападу з боку Росії.

Джерело: сайт уряду Канади, theglobeandmail

Дослівно уряд Канади: "Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через загрози з боку Росії і нарощування військової присутності в країні і навколо неї.

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Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною".

Деталі: Місцеве видання також повідомило з посиланням на джерела, що влада Канади наказала сім'ям дипломатичного персоналу залишити Україну через побоювання нападу з боку РФ.

Крім того, в уряді Канади закликають своїх громадян уникати будь-яких поїздок в окупований Росією Крим та на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • На тлі інформації про загрозу нового вторгнення Росія в Україну частина європейських партнерів, США заявили про евакуацію сімей своїх дипломатів або співробітників представництв. 
  • Зокрема, Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей.
  • 23 січня Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд американських держслужбовців та зобов’язав виїхати членів їхніх родин із посольства у Києві. Це розпорядження буде переглянуто не пізніше, ніж за 30 днів.

Українська правда
Теми: КанадаУкраїнаРосіязброя
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