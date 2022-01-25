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Канада вывозит семьи дипломатов из Украины – СМИ

Вторник, 25 января 2022, 14:45
Канада вывозит семьи дипломатов из Украины – СМИ
фото: pixabay

В Канаде призвали своих граждан избегать поездок в Украину и покинуть страну семьям дипломатов из-за опасений нападения со стороны России.

Источник: сайт правительства Канады, theglobeandmail

Дословно правительство Канады: "Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее.

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Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым".

Детали: Местное издание также сообщило со ссылкой на источники, что власти Канады приказали семьям дипломатического персонала покинуть Украину из-за опасений нападения со стороны РФ.

Кроме того, в правительстве Канады призывают своих граждан избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым и на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

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Предыстория:

  • На фоне информации об угрозе нового вторжения Россия в Украину часть европейских партнеров, США заявили об эвакуации семей своих дипломатов или сотрудников представительств.
  • В частности, Британия отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей.
  • 23 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских госслужащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Это распоряжение будет пересмотрено не позднее, чем через 30 дней.

Украинская правда
Темы: КанадаУкраинаРосcияоружие
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