Канада вывозит семьи дипломатов из Украины – СМИ
В Канаде призвали своих граждан избегать поездок в Украину и покинуть страну семьям дипломатов из-за опасений нападения со стороны России.
Источник: сайт правительства Канады, theglobeandmail
Дословно правительство Канады: "Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее.
Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым".
Детали: Местное издание также сообщило со ссылкой на источники, что власти Канады приказали семьям дипломатического персонала покинуть Украину из-за опасений нападения со стороны РФ.
Кроме того, в правительстве Канады призывают своих граждан избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым и на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
Предыстория:
- На фоне информации об угрозе нового вторжения Россия в Украину часть европейских партнеров, США заявили об эвакуации семей своих дипломатов или сотрудников представительств.
- В частности, Британия отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей.
- 23 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских госслужащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Это распоряжение будет пересмотрено не позднее, чем через 30 дней.