Канада вывозит семьи дипломатов из Украины – СМИ

В Канаде призвали своих граждан избегать поездок в Украину и покинуть страну семьям дипломатов из-за опасений нападения со стороны России.

Источник: сайт правительства Канады, theglobeandmail

Дословно правительство Канады: "Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее.

Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым".

Детали: Местное издание также сообщило со ссылкой на источники, что власти Канады приказали семьям дипломатического персонала покинуть Украину из-за опасений нападения со стороны РФ.

Кроме того, в правительстве Канады призывают своих граждан избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым и на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

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