Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі російські бойовики поранили двох українських військових

Вівторок, 25 січня 2022, 17:14
Ілюстративне фото АрміяInform

Російські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил 5 разів порушили режим "тиші" та поранили двох українських військових.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Деталі: Російські окупанти відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів у бік Авдіївки. 

Поблизу Мар’їнки застосовували ручні протитанкові гранатомети й стрілецьку зброю.

У напрямку Широкиного бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У пресштабі ООС додають, що біля населеного пункту Пищевик російські найманці застосували безпілотник, з якого скидували постріли ВОГ-17 на позиції українських військ.

Що було раніше: У понеділок 24 січня окупанти стріляли з різного виду зброї поблизу Причепилівки. Перед цим у неділю 23 січня російські незаконні формування 10 разів порушували режим припинення вогню й також поранили українського воїна.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасРосіяокупація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини неділі та ночі: Росія про Україну і НАТО, санкції США

У разі вторгнення Росія "не зупиниться на Україні" – Маркарова

фотоУ Берліні провели акцію протесту проти війни в Україні

США можуть запровадити санкції "за те, що Росія вже зробила" - сенатор

ЄС готовий до можливої зупинки Росією постачання газу – Боррель

Поліція затримала осіб, які планували масові заворушення в Україні

Усі новини...
ООС
Окупанти 10 разів гатили по позиціях ЗСУ, поранено українського воїна
У зоні ООС український військовий отримав бойове травмування
На Донбасі російські бойовики поновили обстріли після 3 діб "тиші"
Останні новини
08:25
В Україні 22 тисячі випадків Covid, найбільше у Львівській та Хмельницькій областях 
08:00
Головні новини неділі та ночі: Росія про Україну і НАТО, санкції США
07:12
Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
06:36
Індія і Росія лідирують у світі за добовою смертністю від Covid
05:45
У разі вторгнення Росія "не зупиниться на Україні" – Маркарова
04:48
Радбез буде тиснути на Росію – постпред Штатів при ООН
03:50
Через зливи і зсуви у Бразилії загинули щонайменше 19 людей
02:55
Таліби в Афганістані вбили десятки колишніх чиновників і військових – ООН
01:58
Прем'єр-міністр Данії не виключає постачання в Україну військової техніки
01:14
фотоПівнічна Корея вперше з 2017 року випробувала ракету Hwasong-12
Усі новини...