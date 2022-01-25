На Донбасі російські бойовики поранили двох українських військових

Російські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил 5 разів порушили режим "тиші" та поранили двох українських військових.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Деталі: Російські окупанти відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів у бік Авдіївки.

Поблизу Мар’їнки застосовували ручні протитанкові гранатомети й стрілецьку зброю.

У напрямку Широкиного бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У пресштабі ООС додають, що біля населеного пункту Пищевик російські найманці застосували безпілотник, з якого скидували постріли ВОГ-17 на позиції українських військ.

Що було раніше: У понеділок 24 січня окупанти стріляли з різного виду зброї поблизу Причепилівки. Перед цим у неділю 23 січня російські незаконні формування 10 разів порушували режим припинення вогню й також поранили українського воїна.