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На Донбассе российские боевики ранили двух украинских военных

Вторник, 25 января 2022, 16:14
На Донбассе российские боевики ранили двух украинских военных
Иллюстративное фото АрмияInform

Российские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 5 раз нарушили режим "тишины" и ранили двух украинских военных.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

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В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – тяжелое.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".

Детали: Российские оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов в сторону Авдеевки. 

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Вблизи Марьинки применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В направлении Широкино боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пресс-штабе ООС добавили, что возле населенного пункта Пищевик российские наемники применили беспилотник, с которого сбрасывали выстрелы ВОГ-17 по позициям украинских войск..

Что было раньше: В понедельник 24 января оккупанты стреляли из разного вида вооружения вблизи Причепиловки. Перед этим в воскресенье 23 января российские незаконные формирования 10 раз нарушали режим прекращения огня и ранили украинского воина.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассРосcияоккупация
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