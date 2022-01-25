На Донбассе российские боевики ранили двух украинских военных
Российские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 5 раз нарушили режим "тишины" и ранили двух украинских военных.
Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – тяжелое.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".
Детали: Российские оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов в сторону Авдеевки.
Вблизи Марьинки применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В направлении Широкино боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пресс-штабе ООС добавили, что возле населенного пункта Пищевик российские наемники применили беспилотник, с которого сбрасывали выстрелы ВОГ-17 по позициям украинских войск..
Что было раньше: В понедельник 24 января оккупанты стреляли из разного вида вооружения вблизи Причепиловки. Перед этим в воскресенье 23 января российские незаконные формирования 10 раз нарушали режим прекращения огня и ранили украинского воина.