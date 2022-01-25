США готують нові санкції проти РФ на випадок вторгнення: вдарять по технологіях

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість контролю над експортом напівпровідників, щоб завдати збитків російській промисловості у разі вторгнення Росії в Україну.

Джерело: високопосадовець адміністрації Байдена в коментарі CBS News

Деталі: Адміністрація Байдена може використати заборону на експорт товарів прямого зарубіжного виробництва, щоб позбавити Росію напівпровідникових технологій, оскільки практично всі напівпровідники розробляються за допомогою американського програмного забезпечення та деталей.

Реклама:

Зокрема, США співпрацюють із європейськими та азіатськими партнерами, щоб розробити правило, яке виключить основні компоненти з галузей, необхідних президенту Росії Володимиру Путіну для зростання російської економіки, таких як штучний інтелект та аерокосмічна галузь.

Зазначається, що заходи експортного контролю виходитимуть за рамки жорсткого пакету санкцій, які США підготували до запровадження у разі вторгнення РФ в Україну.

Минулого року США ввели подібні санкції проти китайської компанії Huawei і річний дохід компанії різко впав.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: