ЗМІ: “Слуга”-мільйонер Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч гривень на оренду житла

"Слуга народу" Андрій Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч грн компенсації на оренду житла у Києві, при цьому його мама та сестра за останні два роки купили майна на 20 млн грн, а сам Клочко з дружиною є офіційними мільйонерами.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: У 2019 році з бюджету нардепу виділили 20 тисяч грн на оренду житла, у 2020 році – під 160 тисяч, а у 2021 - 236 тисяч.

Повідомляється, що в Клочка немає свого житла, а в його декларації - орендована квартира на 100 квадратів на околиці.

Bihus.Info пише, що схоже, що саме на цю квартиру йде отримана з бюджету компенсація. В оголошенні на сайті нерухомості, квартиру майже такої ж як у декларації Клочка площі пропонують за 19 тисяч грн на місяць.

Відповідно до декларації за 2020 рік, Клочко отримав 517 тисяч грн зарплатні і 820 тисяч грн від продажу авто. Його дружина Неля також отримала 368 тисяч грн з продажу транспортного засобу і майже 3,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Bihus.Info зазначає, що ФОП Неля Клочко зареєструвала у квітні 2019-го і одразу почала показувати мільйонні заробітки.

У готівці на двох з дружиною нардеп задекларував 3,5 млн грн та 200 тисяч доларів.

За останні кілька місяців у родини Клочка з’явилися Volvo 2017-го року (вартістю 900 тисяч грн) та Lexus 2018-го. Уточнюється, що Lexus в декларації відсутній, бо ймовірно оформлений на дружину. Ціни на такі авто на вторинці стартують від 1,3 млн.

На питання журналістів, чи вважає Клочко нормальним, маючи такі доходи і постійно оновлюючи автопарк, отримувати компенсацію на оренду квартири з бюджету, нардеп відповів: "Я точно не порушую закон".

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