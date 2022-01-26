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ЗМІ: “Слуга”-мільйонер Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч гривень на оренду житла

Середа, 26 січня 2022, 00:15

"Слуга народу" Андрій Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч грн компенсації на оренду житла у Києві, при цьому його  мама та сестра за останні два роки купили майна на 20 млн грн, а сам Клочко з дружиною є офіційними мільйонерами.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: У 2019 році з бюджету нардепу  виділили 20 тисяч грн на оренду житла,  у 2020 році – під 160 тисяч, а у 2021 - 236 тисяч.

Повідомляється, що в Клочка немає свого житла, а в його декларації -  орендована квартира на 100 квадратів на околиці.

Bihus.Info  пише, що схоже, що саме на цю квартиру йде отримана з бюджету компенсація. В оголошенні на сайті нерухомості, квартиру майже такої ж як у декларації Клочка площі пропонують за 19 тисяч грн на місяць.

Відповідно до декларації за 2020 рік, Клочко  отримав 517 тисяч грн зарплатні і 820 тисяч грн від продажу авто. Його дружина Неля також отримала 368 тисяч грн з продажу транспортного засобу і майже 3,4 млн грн доходу  від підприємницької діяльності. Bihus.Info зазначає, що ФОП Неля Клочко зареєструвала у квітні 2019-го і одразу почала показувати мільйонні заробітки.

У готівці на двох з дружиною нардеп задекларував 3,5 млн грн та 200 тисяч доларів. 

За останні кілька місяців у родини Клочка з’явилися Volvo 2017-го року (вартістю 900 тисяч грн) та Lexus 2018-го. Уточнюється, що Lexus в декларації відсутній, бо ймовірно оформлений на дружину. Ціни на такі авто на вторинці стартують від 1,3 млн.

На питання журналістів, чи вважає Клочко нормальним, маючи такі доходи і постійно оновлюючи автопарк, отримувати компенсацію на оренду квартири з бюджету, нардеп відповів: "Я точно не порушую закон".

Передісторія:

  • У вересні 2021 року стало відомо, що за кілька років депутатства Андрія Клочка його 70-річна мати Наталія стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто вартістю приблизно 14,5 млн грн.
  • Клочко заперечує, що мама за роки його депутатства стала власницею майна на 14,5 млн грн,  і каже, що їй допомагає його сестра. 
  • Водночас, за даними Bihus.Info, сестра Клочка - Олена Грузіцька - офіційно заробляє 10 тисяч гривень на місяць, мешкає на Троєщині і ніколи не мала бізнесу. Вона скуповувала нову нерухомість паралельно з матір’ю.  Ринкова вартість придбаного Грузіцькою майна може сягати 7 млн грн.
  • Відтак, загалом родичі нардепа за час його перебування в парламенті, за  підрахунками видання скупилися десь на 20 мільйонів гривень.

Теми: Слуга народу
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