Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: "Слуга"-миллионер Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч гривен на аренду жилья

Вторник, 25 января 2022, 23:15
СМИ: Слуга-миллионер Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч гривен на аренду жилья

"Слуга народа" Андрей Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч грн компенсации на аренду жилья в Киеве, при этом его мама и сестра за последние два года купили имущества на 20 млн грн, а сам Клочко с женой являются официальными миллионерами.

Источник: Bihus.Info

Детали: В 2019 году из бюджета нардепу выделили 20 тысяч грн на аренду жилья, в 2020 году – под 160 тысяч, а в 2021 – 236 тысяч.

Реклама:

Сообщается, что у Клочко нет своего жилья, а в его декларации – арендованная квартира на 100 квадратов на окраине.

Bihus.Info пишет, что похоже, что именно на эту квартиру идет полученная из бюджета компенсация. В объявлении на сайте недвижимости квартиру почти такой же как в декларации Клочко площади предлагают за 19 тысяч грн в месяц.

Согласно декларации за 2020 год, Клочко получил 517 тысяч грн зарплаты и 820 тысяч грн от продажи авто. Его жена Неля также получила 368 тысяч грн за продажу транспортного средства и почти 3,4 млн грн дохода от предпринимательской деятельности. Bihus.Info отмечает, что ФЛП Неля Клочко зарегистрировала в апреле 2019-го и сразу начала показывать миллионные заработки.

ВИДЕО ДНЯ

В наличных на двоих с супругой нардеп задекларировал 3,5 млн грн и 200 тысяч долларов.

За последние несколько месяцев у семьи Клочко появились Volvo 2017 года (стоимостью 900 тысяч грн) и Lexus 2018-го. Уточняется, что Lexus в декларации отсутствует, потому что вероятно оформлен на жену. Цены на такие автомобили на вторичке стартуют от 1,3 млн.

На вопрос журналистов, считает ли Клочко нормальным, имея такие доходы и постоянно обновляя автопарк, получать компенсацию на аренду квартиры из бюджета, нардеп ответил: "Я точно не нарушаю закон".

Предыстория:

  • В сентябре 2021 года стало известно, что за несколько лет депутатства Андрея Клочко его 70-летняя мать Наталья стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто стоимостью примерно 14,5 млн грн.
  • Клочко отрицает, что мама за годы его депутатства стала владелицей имущества на 14,5 млн грн, и говорит, что ей помогает его сестра.
  • В то же время, по данным Bihus.Info, сестра Клочко – Елена Грузицкая – официально зарабатывает 10 тысяч гривен в месяц, проживает на Троещине и у нее никогда не было бизнеса. Она скупала новую недвижимость параллельно с матерью. Рыночная стоимость приобретенного Грузицкой  имущества может достигать 7 млн ​​грн.
  • Следовательно, в целом родственники нардепа за время его пребывания в парламенте, по подсчетам издания, скупились где-то на 20 миллионов гривен.

Темы: Слуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Слуга народа
Министру Резникову: Заключайте не пари, а договоры по рыночным ценам
Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?
Новый нардеп от "Слуги народа" официально появился в Верховной Раде
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: