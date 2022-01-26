СМИ: "Слуга"-миллионер Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч гривен на аренду жилья

"Слуга народа" Андрей Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч грн компенсации на аренду жилья в Киеве, при этом его мама и сестра за последние два года купили имущества на 20 млн грн, а сам Клочко с женой являются официальными миллионерами.

Источник: Bihus.Info

Детали: В 2019 году из бюджета нардепу выделили 20 тысяч грн на аренду жилья, в 2020 году – под 160 тысяч, а в 2021 – 236 тысяч.

Сообщается, что у Клочко нет своего жилья, а в его декларации – арендованная квартира на 100 квадратов на окраине.

Bihus.Info пишет, что похоже, что именно на эту квартиру идет полученная из бюджета компенсация. В объявлении на сайте недвижимости квартиру почти такой же как в декларации Клочко площади предлагают за 19 тысяч грн в месяц.

Согласно декларации за 2020 год, Клочко получил 517 тысяч грн зарплаты и 820 тысяч грн от продажи авто. Его жена Неля также получила 368 тысяч грн за продажу транспортного средства и почти 3,4 млн грн дохода от предпринимательской деятельности. Bihus.Info отмечает, что ФЛП Неля Клочко зарегистрировала в апреле 2019-го и сразу начала показывать миллионные заработки.

В наличных на двоих с супругой нардеп задекларировал 3,5 млн грн и 200 тысяч долларов.

За последние несколько месяцев у семьи Клочко появились Volvo 2017 года (стоимостью 900 тысяч грн) и Lexus 2018-го. Уточняется, что Lexus в декларации отсутствует, потому что вероятно оформлен на жену. Цены на такие автомобили на вторичке стартуют от 1,3 млн.

На вопрос журналистов, считает ли Клочко нормальным, имея такие доходы и постоянно обновляя автопарк, получать компенсацию на аренду квартиры из бюджета, нардеп ответил: "Я точно не нарушаю закон".

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