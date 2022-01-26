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ЗМІ: Радники "нормандської четвірки" визначатимуть дату "перемовин" з бойовиками. Єрмак спростовує

Середа, 26 січня 2022, 03:13
ЗМІ: Радники нормандської четвірки визначатимуть дату перемовин з бойовиками. Єрмак спростовує
ФОТО: GETTY IMAGES

Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі 26 січня хочуть "визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Джерело: джерела dpa в Єлисейському палаці, на які посилається DW, голова ОП Андрій Єрмак у "РБК-Україна"

Деталі: Як повідомляється, під час переговорів йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

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Андрій Єрмак, який представлятиме українську сторону на переговорах у Парижі, сказав, що жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде.

За його словами, конкретного порядку денного зустрічі "нормандських радників" немає. Українська сторона планує обговорювати відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в "нормандському форматі".

Зазначається, що затверджувати будь-які документи у нормандському форматі мають право лише лідери України, Німеччини, Франції та Росії, а зустрічі радників і міністрів у цьому форматі мають виключно консультаційний характер.

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Дослівно Єрмак: "Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці"... Нехай ті, хто сьогодні бере участь у створенні цих фейків, йдуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а у нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці".

Нагадаємо:

  • 26 січня в Парижі запланована зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії.
  • Україна не вважає ватажків так званих "ЛНР" та "ДНР" самостійними фігурами, тому на переговори з ними не піде. Росія ж, у свою чергу, хоче зняти з себе відповідальність за розв'язану на Луганщині та Донеччині війну, тому всіма способами намагається легітимізувати своїх ставлеників ОРДЛО як "представників Донбасу".

Теми: нормандський форматДонбасОРДЛОвійнаАндрій Єрмак
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