ЗМІ: Радники "нормандської четвірки" визначатимуть дату "перемовин" з бойовиками. Єрмак спростовує

Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі 26 січня хочуть "визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Джерело: джерела dpa в Єлисейському палаці, на які посилається DW, голова ОП Андрій Єрмак у "РБК-Україна"

Деталі: Як повідомляється, під час переговорів йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

Андрій Єрмак, який представлятиме українську сторону на переговорах у Парижі, сказав, що жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде.

За його словами, конкретного порядку денного зустрічі "нормандських радників" немає. Українська сторона планує обговорювати відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в "нормандському форматі".

Зазначається, що затверджувати будь-які документи у нормандському форматі мають право лише лідери України, Німеччини, Франції та Росії, а зустрічі радників і міністрів у цьому форматі мають виключно консультаційний характер.

Дослівно Єрмак: "Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці"... Нехай ті, хто сьогодні бере участь у створенні цих фейків, йдуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а у нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці".

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