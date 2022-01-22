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Нормандський формат: в Офісі президента анонсували зустріч радників

Субота, 22 січня 2022, 16:12
Андрій Єрмак, фото Ельдара Сарахмана, УП

Зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки запланована на 26 січня.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Радники лідерів Франції, Німеччини, України та Росії зустрінуться 26 січня".

Деталі: При цьому глава ОП не уточнив, де саме має відбутися зустріч, яка запланована на середу.

Водночас російське видання Интерфакс з посиланням на своє джерело в адміністрації президента РФ Владіміра Путіна написало, що зустріч політрадників лідерів країн "Нормандського формату" пройде не 26 січня, а 25 січня в Парижі.

Нагадаємо:

  • Голова офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США Джейком Салліваном роботу "Нормандської четвірки" та деескалацію.
  • 3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.

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Теми: нормандський форматРосіяУкраїнавійнаОфіс президента
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