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Нормандський формат: в Офісі президента анонсували зустріч радників

Субота, 22 січня 2022, 15:12
Нормандський формат: в Офісі президента анонсували зустріч радників
Андрій Єрмак, фото Ельдара Сарахмана, УП

Зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки запланована на 26 січня.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Радники лідерів Франції, Німеччини, України та Росії зустрінуться 26 січня".

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Деталі: При цьому глава ОП не уточнив, де саме має відбутися зустріч, яка запланована на середу.

Водночас російське видання Интерфакс з посиланням на своє джерело в адміністрації президента РФ Владіміра Путіна написало, що зустріч політрадників лідерів країн "Нормандського формату" пройде не 26 січня, а 25 січня в Парижі.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Голова офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США Джейком Салліваном роботу "Нормандської четвірки" та деескалацію.
  • 3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.

Знати більше: 5 нормандських зустрічей до Зеленського. Як кожна з них змінила хід війни на Донбасі

Теми: нормандський форматРосіяУкраїнавійнаОфіс президента
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