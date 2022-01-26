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СМИ: Советники "нормандской четверки" будут определять дату "переговоров" с боевиками. Ермак опровергает

Среда, 26 января 2022, 04:13
ФОТО: GETTY IMAGES

Политические советники лидеров "нормандской четверки" на встрече 26 января хотят "определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

Источник: источники dpa в Елисейском дворце, на которые ссылается DW, глава ОП Андрей Ермак в "РБК-Украина"

Детали: Как сообщается, во время переговоров речь пойдет о "гуманитарных мероприятиях и рассуждениях относительно будущего Украины".

Андрей Ермак, который будет представлять украинскую сторону на переговорах в Париже, сказал, что никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет.

По его словам, конкретной повестки дня встречи "нормандских советников" нет. Украинская сторона планирует обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также предстоящую работу в "нормандском формате".

Отмечается, что утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России, а встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

Дословно Ермак: "Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке".

Напомним:

  • 26 января в Париже запланирована встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" – Германии, Франции, Украины и России.
  • Украина не считает главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" самостоятельными фигурами, поэтому на переговоры с ними не пойдет. Россия же, в свою очередь, хочет снять с себя ответственность за развязанную в Луганской и Донецкой области войну, поэтому всеми способами пытается легитимизировать своих ставленников ОРДЛО как "представителей Донбасса".

Темы: нормандский форматДонбассОРДЛОвойнаАндрей Ермак


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