Bloomberg: У питанні санкцій проти РФ Німеччина вимагає винятків для енергосектора

Берлін наполягає на тому, щоб санкції проти Росії не включали санкцій щодо енергосектору.

Джерело: джерела та документи, з якими ознайомився Bloomberg

Деталі: Як зазначається, доки союзники працюють над комплексним набором заходів, кожна країна намагається захистити свою економіку від потенційно значних "побічних ефектів". Німеччина стурбована тим, що інакше постачання енергії в Європу можуть опинитися під загрозою, йдеться в одному із документів.

Реклама:

Такий "виняток" з санкцій не запобігатиме можливим заходам проти газопроводу "Північний потік — 2".

Джерела кажуть, що аналогічних поглядів дотримуються інші великі західноєвропейські країни. Один із чиновників сказав, що можна припустити, що виняток, ймовірно, буде частиною остаточного пакету санкцій, погодженого зі США, який буде застосований у разі вторгнення Росії.

У МЗС відмовилися коментувати документи.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Канцлер Німеччини закликав Європу та Сполучені Штати ретельно обдумати вибір санкцій проти Росії за подальшу агресію проти України, зауваживши, що санкції не можуть не мати наслідків для Німеччини.

Нагадаємо: