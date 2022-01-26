Bloomberg: В вопросе санкций против РФ Германия требует исключений для энергосектора

Берлин настаивает на том, чтобы санкции против России не включали санкции в отношении энергосектора.

Источник: источники и документы, с которыми ознакомился Bloomberg

Детали: Как отмечается, пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается оградить свою экономику от потенциально значительных "побочных эффектов". Германия обеспокоена тем, что в противном случае поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой, говорится в одном из документов.

Такое "исключение" из санкций не будет предотвращать возможные меры против газопровода "Северный поток — 2".

Источники говорят, что аналогичных взглядов придерживаются другие крупные западноевропейские страны. Один из чиновников сказал, что можно предположить, что исключение, вероятно, будет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет применен в случае вторжения России.

В МИДе отказались комментировать документы.

Что предшествовало: Канцлер Германии призвал Европу и Соединенные Штаты тщательно обдумать выбор санкций против России за дальнейшую агрессию против Украины, заметив, что санкции не могут не иметь последствий для Германии.

Напомним: