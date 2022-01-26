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Bloomberg: В вопросе санкций против РФ Германия требует исключений для энергосектора

Среда, 26 января 2022, 05:20
Bloomberg: В вопросе санкций против РФ Германия требует исключений для энергосектора
ФОТО: GETTY IMAGES

Берлин настаивает на том, чтобы санкции против России не включали санкции в отношении энергосектора.

Источник: источники и документы, с которыми ознакомился Bloomberg

Детали: Как отмечается, пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается оградить свою экономику от потенциально значительных "побочных эффектов". Германия обеспокоена тем, что в противном случае поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой, говорится в одном из документов.

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Такое "исключение" из санкций не будет предотвращать возможные меры против газопровода "Северный поток — 2".

Источники говорят, что аналогичных взглядов придерживаются другие крупные западноевропейские страны. Один из чиновников сказал, что можно предположить, что исключение, вероятно, будет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет применен в случае вторжения России.

В МИДе отказались комментировать документы.

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Что предшествовало: Канцлер Германии призвал Европу и Соединенные Штаты тщательно обдумать выбор санкций против России за дальнейшую агрессию против Украины, заметив, что санкции не могут не иметь последствий для Германии.

Напомним:

  • Страны ЕС в рамках подготовки новых санкций против России продолжают расходиться во мнениях относительно того, как реагировать на разные сценарии, и обсуждают, какие действия РФ будут считаться вторжением.
  • ЕС работает над пакетом мер, включающим ограничение способности Москвы конвертировать валюту. Блок также рассматривает экспортный контроль, запрет на экспорт и импорт и ограничение доступа к ключевым технологиям. Система платежей SWIFT и наказание в сфере энергетики все еще находятся на рассмотрении.

Темы: РосcияГерманиясанкции
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