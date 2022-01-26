У Росії почали відкрито говорити про постачання зброї бойовикам ОРДЛО

Російська влада почала обговорювати можливість офіційного постачання зброї бойовикам "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що Росія повинна допомогти "ЛНР" і "ДНР" постачанням озброєнь "для стримування військової агресії, що явно готується Києвом".

Глава МЗС Сергій Лавров на можливість постачання бойовикам окремих видів озброєнь заявив, що Росія виходить із того, що "Захід має забезпечити виконання українською стороною "Мінська-2".

Чому це важливо: Росія вісім років оснащує бойовиків ОРДЛО не лише військами, а й зброєю та технікою. Водночас влада держави-агресора ніколи цього не визнавала.

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України. Прем'єр додав, що ситуація "досить похмура", але війна не є неминучою. За його словами, Британія "очолює створення пакета економічних санкцій" проти Росії і постачає Україні оборонну зброю.