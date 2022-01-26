У Росії почали відкрито говорити про постачання зброї бойовикам ОРДЛО

Російська влада почала обговорювати можливість офіційного постачання зброї бойовикам "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що Росія повинна допомогти "ЛНР" і "ДНР" постачанням озброєнь "для стримування військової агресії, що явно готується Києвом".

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Глава МЗС Сергій Лавров на можливість постачання бойовикам окремих видів озброєнь заявив, що Росія виходить із того, що "Захід має забезпечити виконання українською стороною "Мінська-2".

Чому це важливо: Росія вісім років оснащує бойовиків ОРДЛО не лише військами, а й зброєю та технікою. Водночас влада держави-агресора ніколи цього не визнавала.

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України. Прем'єр додав, що ситуація "досить похмура", але війна не є неминучою. За його словами, Британія "очолює створення пакета економічних санкцій" проти Росії і постачає Україні оборонну зброю.