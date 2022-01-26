В России начали открыто говорить о поставках оружия боевикам ОРДЛО

Российские власти начали обсуждать возможность официальной поставки оружия боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Источник: "РИА Новости"

Детали: Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна помочь "ЛНР" и "ДНР" поставками вооружений "для сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии".

Глава МЗС Сергей Лавров на возможность поставок боевикам отдельных видов вооружений завяил, что Россия исходит из того, что "Запад должен обеспечить выполнение украинской стороной "Минска-2".

Почему это важно: Россия восемь лет оснащает боевиков ОРДЛО не только войсками, то и оружие и техникой. Вместе с тем власти государства-агрессора никогда этого не признавали.

Напомним: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины. Премьер добавил, что ситуация "достаточно пасмурная", но война не является неизбежной. По его словам, Британия "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и поставляет Украину оборонное оружие.