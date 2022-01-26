В России начали открыто говорить о поставках оружия боевикам ОРДЛО

Российские власти начали обсуждать возможность официальной поставки оружия боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Источник: "РИА Новости"

Детали: Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна помочь "ЛНР" и "ДНР" поставками вооружений "для сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии".

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Глава МЗС Сергей Лавров на возможность поставок боевикам отдельных видов вооружений завяил, что Россия исходит из того, что "Запад должен обеспечить выполнение украинской стороной "Минска-2".

Почему это важно: Россия восемь лет оснащает боевиков ОРДЛО не только войсками, то и оружие и техникой. Вместе с тем власти государства-агрессора никогда этого не признавали.

Напомним: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины. Премьер добавил, что ситуация "достаточно пасмурная", но война не является неизбежной. По его словам, Британия "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и поставляет Украину оборонное оружие.