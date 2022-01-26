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Російська зброя на Донбасі – у бойовиків виявили новітні міни, вогнемети та комплекси

Середа, 26 січня 2022, 15:42
Російська зброя на Донбасі – у бойовиків виявили новітні міни, вогнемети та комплекси
фото: СБУ

Служба безпеки викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед виявленого – заборонені міни, від яких гинуть місцеві жителі.

Джерело: СБУ

Деталі: Серед вилучених російських військових засобів ураження – реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, заборонені Оттавською конвенцією 1997 року.

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За даними слідства, у лютому 2021 року, від цієї забороненої зброї загинув мешканець селища Хутір Вільний Луганської області. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я.

Крім того, задокументовано факти використання бойовиками проти українських військ сучасного російського озброєння. Серед ідентифікованих зразків – ручний гранатомет РПГ-32 "Баркас".

На Луганщині виявили елементи реактивної гранати "Занос" виробництва РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі вирішують питання щодо передачі доказів міжнародним судам.

 

Нагадаємо: 26 січня російська влада почала обговорювати можливість офіційного постачання зброї бойовикам "ДНР" та "ЛНР".

Українська правда
Теми: ОРДЛОРосіявійнаСБУ
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