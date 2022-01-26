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Российское оружие на Донбассе – у боевиков обнаружили новейшие мины, огнеметы и комплексы

Среда, 26 января 2022, 15:42
Российское оружие на Донбассе – у боевиков обнаружили новейшие мины, огнеметы и комплексы
фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди обнаруженного – запрещенные мины, от которых гибнут местные жители.

Источник: СБУ

Детали: Среди изъятых российских военных средств поражения реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.

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По данным следствия, в феврале 2021 года от этого запрещенного оружия погиб житель поселка Хутор Свободный Луганской области. Он взорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 на территории собственного двора.

Кроме того, задокументированы факты использования боевиками против украинских войск современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов – ручной гранатомет РПГ-32 "Баркас".

В Луганской области обнаружили элементы реактивной гранаты "Занос" производства РФ.

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Сейчас решают вопросы передачи доказательств международным судам.

 

Напомним: 26 января российские власти начали обсуждать возможность официальной поставки оружия боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Украинская правда
Темы: ОРДЛОРосcиявойнаСБУ
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