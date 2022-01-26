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В районі поблизу ОРДЛО розгорнули батальйон територіальної оборони

Середа, 26 січня 2022, 16:41
В районі поблизу ОРДЛО розгорнули батальйон територіальної оборони
Фото ілюстративне: УП

У Краматорському районі Донецької області розгорнули батальйон територіальної оборони і проводять заняття з бойової підготовки.   

Джерело: повідомлення у Facebook голови Краматорської РДА Андрія Панкова

Деталі: Панков розповів, що згідно з законом "Про основи національного спротиву", в кожному обласному центрі розгортається управління бригадою територіальної оборони та окремий батальйон територіальної оборони, а в районах області створюються окремі батальйони територіальної оборони.

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​Пряма мова Панкова: "Керівництвом району з липня 2021 року було розпочато розгортання нашого батальйону на території Краматорського району.

Враховуючи вимоги до розміщення військових частин, була підібрана будівля з відповідною територією для розміщення управління та особового складу батальйону, проведена значна робота з облаштування цієї будівлі під запити військових. На даний час ця будівля забезпечена теплом, світлом та водою.

Проведена велика робота з комплектування батальйону офіцерським складом організаційного ядра, приписані до батальйону резервісти, які в найкоротший час у випадку оголошення особливого періоду, або мобілізації, оминаючи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки терміново прибувають до батальйону та приступають до виконання задач за бойовим розрахунком.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі командуванням батальйону проводяться теоретичні заняття з бойової підготовки, проводяться інструктажі з виконання правил виконання обов’язків у складі бойових розрахунків. До занять в обов’язковому порядку залучаються не тільки офіцери кадру, а й резервісти. На теперішній час завершується укомплектування батальйону технікою та відповідним озброєнням відповідно до табеля".

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​Передісторія:

  • У липні 2021 року Верховна рада остаточно ухвалила президентський законопроєкт про основи національного спротиву.

Українська правда
Теми: ОРДЛОармія
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