В районе около ОРДЛО развернули батальон территориальной обороны

В Краматорском районе Донецкой области развернули батальон территориальной обороны и проводят занятия по боевой подготовке.

Источник: сообщение в Facebook главы Краматорской РГА Андрея Панкова

Детали: Панков рассказал, что по закону "Об основах национального сопротивления", в каждом областном центре разворачивается управление бригадой территориальной обороны и отдельный батальон территориальной обороны, а в районах области создаются отдельные батальоны территориальной обороны.

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Прямая речь Панкова: "Руководством района с июля 2021 было начато развертывание нашего батальона на территории Краматорского района.

Учитывая требования к размещению воинских частей, было подобрано здание с соответствующей территорией для размещения управления и личного состава батальона, проделана значительная работа по обустройству этого здания под запросы военных. В настоящее время это здание снабжено теплом, светом и водой.

Проделана большая работа по комплектованию батальона офицерским составом организационного ядра, приписанные к батальону резервисты, которые в кратчайшее время в случае объявления особого периода, или мобилизации, минуя территориальные центры комплектования и социальной поддержки срочно прибывают в батальон и приступают к выполнению задач по боевому расчету.

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В настоящее время командованием батальона проводятся теоретические занятия по боевой подготовке, проводятся инструктажи по выполнению правил исполнения обязанностей в составе боевых расчетов. К занятиям в обязательном порядке привлекаются не только офицеры кадра, но и резервисты. В настоящее время завершается укомплектование батальона техникой и соответствующим вооружением в соответствии с табелем".

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