Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Усі фракції в Раді згодні відкласти роботу в залі через коронавірус

Середа, 26 січня 2022, 17:41
Усі фракції в Раді згодні відкласти роботу в залі через коронавірус
Пленарне засідання Ради. Фото: медіатека на сайті ВРУ

Керівники всіх фракцій парламенту підтримали пропозицію внести зміну до календаря роботи Верховної Ради через спалах коронавірусу серед народних депутатів.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, telegram-канал нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, коментар "Українській правді" заступника голови парламенту Олександра Корнієнка 

Деталі: У фракції "Слуга народу" розпочали консультації щодо змін до календаря проведення пленарних засідань у залі парламенту через спалах COVID-19. За словами Палійчук, їх підтримали керівники всіх фракцій.

Реклама:

Корнієнко в коментарі УП підтвердив наміри скасувати проведення засідань у залі до 14 лютого. Таке рішення рекомендував депутатам регламентний комітет через різке збільшення кількості хворих на COVID-19.

За його словами, ухвалення змін до календаря планують голосувати в залі 27 січня.

Крім того, Железняк оприлюднив фото календаря наступної сесії, що нардепи до 14 лютого працюватимуть у комітетах.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з регламентом, у лютому повинна була розпочатися чергова сьома сесія пленарних засідань цього скликання. 27 і 28 січня було заплановано провести засідання депутатів у сесійній залі.

Водночас, Палійчук запевнила, що в разі ухвалення змін до роботи Ради, депутати "Слуги народу" будуть працювати в комітетах, на округах з виборцями та через дистанційний формат роботи.

Що було раніше: Уранці 26 січня пресслужби парламенту та фракції "Слуга народу" заявили про спалах коронавірусу в парламенті. В Апараті ВРУ мали дані про щонайменше 11 хворих нардепів. У листопаді 2021 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що близько 350 депутатів, або 83% від загального складу, отримали принаймні першу дозу щеплення.

Українська правда
Теми: Верховна РадакоронавірусCovid-2019карантинСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
П'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: