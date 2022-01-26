Усі фракції в Раді згодні відкласти роботу в залі через коронавірус

Керівники всіх фракцій парламенту підтримали пропозицію внести зміну до календаря роботи Верховної Ради через спалах коронавірусу серед народних депутатів.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, telegram-канал нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, коментар "Українській правді" заступника голови парламенту Олександра Корнієнка

Деталі: У фракції "Слуга народу" розпочали консультації щодо змін до календаря проведення пленарних засідань у залі парламенту через спалах COVID-19. За словами Палійчук, їх підтримали керівники всіх фракцій.

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Корнієнко в коментарі УП підтвердив наміри скасувати проведення засідань у залі до 14 лютого. Таке рішення рекомендував депутатам регламентний комітет через різке збільшення кількості хворих на COVID-19.

За його словами, ухвалення змін до календаря планують голосувати в залі 27 січня.

Крім того, Железняк оприлюднив фото календаря наступної сесії, що нардепи до 14 лютого працюватимуть у комітетах.

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Згідно з регламентом, у лютому повинна була розпочатися чергова сьома сесія пленарних засідань цього скликання. 27 і 28 січня було заплановано провести засідання депутатів у сесійній залі.

Водночас, Палійчук запевнила, що в разі ухвалення змін до роботи Ради, депутати "Слуги народу" будуть працювати в комітетах, на округах з виборцями та через дистанційний формат роботи.

Що було раніше: Уранці 26 січня пресслужби парламенту та фракції "Слуга народу" заявили про спалах коронавірусу в парламенті. В Апараті ВРУ мали дані про щонайменше 11 хворих нардепів. У листопаді 2021 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що близько 350 депутатів, або 83% від загального складу, отримали принаймні першу дозу щеплення.