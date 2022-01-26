Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Все фракции в Раде согласны отложить работу в зале из-за коронавируса

Среда, 26 января 2022, 17:41
Все фракции в Раде согласны отложить работу в зале из-за коронавируса
Пленарное заседание Рады. Фото: медиатека на сайте ВРУ

Руководители всех фракций парламента поддержали предложение внести изменение в календарь работы Верховной Рады из-за вспышки коронавируса среди народных депутатов.

Источник: спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, telegram-канал нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, комментарий "Украинской правде" заместителя председателя парламента Александра Корниенко

Детали: Во фракции "Слуга народа" начали консультации по поводу изменений в календаре проведения пленарных заседаний в зале парламента из-за вспышки COVID-19. По словам Палийчука, их поддержали руководители всех фракций.

Реклама:

Корниенко в комментарии УП подтвердил намерения отменить проведение заседаний в зале до 14 февраля. Такое решение рекомендовал депутатам регламентный комитет из-за резкого увеличения количества больных COVID-19.

По его словам, принятие изменений в календарь планируется голосовать в зале 27 января.

Кроме того, Железняк обнародовал календарь следующей сессии, что Рада пойдет "на карантин" как минимум до 14 февраля.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно регламенту, в феврале должна была начаться очередная седьмая сессия пленарных заседаний этого созыва. 27 и 28 января было намечено провести заседаня депутатов в сессионном зале.

В то же время Палийчук заверила, что в случае принятия изменений к работе Рады депутаты "Слуги народа" будут работать в комитетах, на округах с избирателями и через дистанционный формат работы.

Что было ранее: Утром 26 января пресс-службы парламента и фракции "Слуга народа" заявили о вспышке коронавируса в парламенте. У Аппарата ВРУ были данные касательно, по меньшей мере, 11 больных нардепов. В ноябре 2021 года председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что около 350 депутатов, или 83% от общего состава, получили, по крайней мере, первую дозу прививки.

Украинская правда
Темы: Верховная РадакоронавирусCovid-2019карантинСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии: Рада приняла законопроект за основу
Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: