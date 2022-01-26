Все фракции в Раде согласны отложить работу в зале из-за коронавируса

Руководители всех фракций парламента поддержали предложение внести изменение в календарь работы Верховной Рады из-за вспышки коронавируса среди народных депутатов.

Источник: спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, telegram-канал нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, комментарий "Украинской правде" заместителя председателя парламента Александра Корниенко

Детали: Во фракции "Слуга народа" начали консультации по поводу изменений в календаре проведения пленарных заседаний в зале парламента из-за вспышки COVID-19. По словам Палийчука, их поддержали руководители всех фракций.

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Корниенко в комментарии УП подтвердил намерения отменить проведение заседаний в зале до 14 февраля. Такое решение рекомендовал депутатам регламентный комитет из-за резкого увеличения количества больных COVID-19.

По его словам, принятие изменений в календарь планируется голосовать в зале 27 января.

Кроме того, Железняк обнародовал календарь следующей сессии, что Рада пойдет "на карантин" как минимум до 14 февраля.

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Согласно регламенту, в феврале должна была начаться очередная седьмая сессия пленарных заседаний этого созыва. 27 и 28 января было намечено провести заседаня депутатов в сессионном зале.

В то же время Палийчук заверила, что в случае принятия изменений к работе Рады депутаты "Слуги народа" будут работать в комитетах, на округах с избирателями и через дистанционный формат работы.

Что было ранее: Утром 26 января пресс-службы парламента и фракции "Слуга народа" заявили о вспышке коронавируса в парламенте. У Аппарата ВРУ были данные касательно, по меньшей мере, 11 больных нардепов. В ноябре 2021 года председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что около 350 депутатов, или 83% от общего состава, получили, по крайней мере, первую дозу прививки.