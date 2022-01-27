"Росії було б нерозумно нападати на Україну" – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що для Росії "нерозумно нападати на Україну", і що Туреччина діятиме як член НАТО.

Джерело: Ердоган в інтерв’ю NTV, цитує Reuters

Пряма мова: "Росії було б нерозумно нападати на Україну, і в цьому випадку Туреччина діятиме як член НАТО".

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"Сподіваюся, що Росія не здійснить збройний напад і не окупує Україну. Такий крок не буде мудрим вчинком ні для Росії, ні для регіону. Є потреба в діалозі…"

"Я повторюю, що ми готові зробити все необхідне, і я передав ці меседжі президенту Путіну та президенту Зеленському. Я думаю, що обидві країни усвідомлюють щирість і добрі наміри Туреччини".

Деталі: Ердоган повторив пропозицію прийняти обидві сторони (Україну і Росію – ред.) для дипломатичних переговорів.

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Кризу слід вирішувати, "уникаючи застосування сили", – додав він.

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