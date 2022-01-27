"Росії було б нерозумно нападати на Україну" – Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що для Росії "нерозумно нападати на Україну", і що Туреччина діятиме як член НАТО.
Джерело: Ердоган в інтерв’ю NTV, цитує Reuters
Пряма мова: "Росії було б нерозумно нападати на Україну, і в цьому випадку Туреччина діятиме як член НАТО".
"Сподіваюся, що Росія не здійснить збройний напад і не окупує Україну. Такий крок не буде мудрим вчинком ні для Росії, ні для регіону. Є потреба в діалозі…"
"Я повторюю, що ми готові зробити все необхідне, і я передав ці меседжі президенту Путіну та президенту Зеленському. Я думаю, що обидві країни усвідомлюють щирість і добрі наміри Туреччини".
Деталі: Ердоган повторив пропозицію прийняти обидві сторони (Україну і Росію – ред.) для дипломатичних переговорів.
Кризу слід вирішувати, "уникаючи застосування сили", – додав він.
Передісторія:
- Туреччина вперше оприлюднила пропозицію про посередництво в листопаді.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уточнив, що його візит до України планується на початок лютого, та знову висловив ідею про посередництво Туреччини у перемовинах між Україною та Росією.
- Україна вітає ініціативу Туреччини стати посередником в переговорах між президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
- Туреччина запропонувала проводити зустрічі Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей у Стамбулі, проте російські бойовики не згодні на таку пропозицію.